Hırsızlık zanlısını tutuklanmaktan çocukları kurtardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde belediyeye ait rögar kapaklarını çaldığı iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli, eşinin cezaevinde tutuklu olması ve 4 çocuğuna bakmakla yükümlü olması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kemer Belediyesinin 4 aylık süre içerisinde toplam 80 rögar kapağının parça parça çalındığını bildirmesi üzerine Kemer Emniyet Müdürlüğü tarafından suçlu ya da suçluları yakalamak üzere çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda rögar kapaklarını çaldığı güvenlik kameraları vasıtasıyla tespit edilen Aykut T. (28) isimli şüpheli, Antalya'nın Kepez ilçesine giden Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesine çıkartılan Aykut T, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından, eşinin cezaevinde olması ve kendisinin 4 çocuğa bakmakla yükümlü olması göz önüne alınarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.