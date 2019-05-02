Hırvatistan ile kazan kazan formülü

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ATSO) ziyaret eden Hırvatistan Cumhuriyeti Başkonsolosu Dr. Ivana Zerec, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz ve Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin'le görüştü.

“Antalya'nın turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerdeki deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz”

Türkiye'yi ve Antalya'yı çok sevdiğini belirten Başkonsolos Dr. Ivana Zerec, turizm başta olmak üzere tarım, gıda, kültür-sanat gibi birçok farklı alanda işbirliğine açık olduklarını; bu konuda Başkonsolosluk olarak her türlü desteği vermekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Başkonsolos Dr. Ivana Zerec; Antalya'nın ekonomik başarısını takdirle izlediklerini ve şehrin turizmde; özellikle küresel pazarda marka konumlandırma, otel tedarik zinciri yönetimi, golf turizmi, pazar segmentasyonu gibi alanlardaki deneyiminden faydalanmak istediklerini iletti.

Hırvatistan'ın doğusunda yer alan Slavonya bölgesine de değinen Başkonsolos, bölgenin verimli toprakları ile özellikle tarım alanında yatırımlara açık olduğunu vurguladı ve önümüzdeki yıl Slavonya bölgesinden bir heyetin de tarım alanında Antalya'nın bilgi birikimi ve deneyimlerinden faydalanmak üzere ziyarete gelebileceğini söyledi. Başkonsolos Türk yatırımcıları bölgede ve Hırvatistan'da görmekten memnuniyet duyacaklarını sözlerine ekledi.

Başkonsolos ATSO'nun çeşitli alanlardaki çalışmalarını da takip ettiğini ve Odayı, özellikle üyelerini temsil etme anlamında, çok başarılı bulduğunu kaydetti.

Kazan-kazan formülü

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrab Cihangir Deniz Başkonsolosa ziyareti ve işbirliği teklifleri için teşekkür ederek, ATSO olarak üyelerini uluslar arası pazarlara açmak için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı ticareti geliştirmek adına ihtiyaç duyulan sektörlerde B2B görüşmeler organize edebileceklerini belirten Başkan Yardımcısı Deniz, önümüzdeki süreçte daha fazla Hırvatistan vatandaşını Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin ise Başkonsolosa nazik ziyareti için teşekkür ederek; Antalya ekonomisi ve ATSO'nun faaliyetleri hakkında bilgi verdi ve olası işbirliği imkânları ve ortak faaliyetler hakkında Başkonsolosla görüş alışverişinde bulundu. Oda olarak iki ülke arasında kazan-kazan formülüne dayalı bir ilişki kurulmasına son derece sıcak baktıklarına değinen Şahin; iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin; gerek coğrafi yakınlık gerek kültürel yakınlık nedeniyle kolaylıkla artırılabileceğine inandıklarını belirterek, bu konuda her türlü işbirliğine açık olduklarını iletti.

Görüşmenin ardından ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin günün anısına Başkonsolosa ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yaptığı bir tabloyu ve Zeytinpark hediye setini takdim etti.