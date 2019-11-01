Hobi Bahçesi kışa hazırlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin emeklileri kent yaşamının stresli ve yorucu temposundan uzaklaştırarak yeşil ve toprakla buluşturan Hobi Bahçelerinde kış hazırlığı başladı.

Emeklilerin aileleriyle birlikte şehrin içinde doğal yaşamın huzur ve keyfini yaşadıkları Konyaaltı Bahtılıda bulunan Büyükşehir Belediyesi Hobi Bahçelerinde kış telaşı yaşanıyor. Kendilerine ayrılmış bahçelerinde yaz aylarında yetiştirdikleri domates, biber, salatalık, taze fasulye, patates ve soğanları toplayan bahçe sakinleri şimdi de kış mevsimi için hazırlık yapmaya başladı. Emekliler yabani ot temizliği, bahçe düzenlemesi ve fide dikimi yapıyor.

Toprakla uğraşmanın kendisi için hem spor hem de terapi olduğunu söyleyen 79 yaşındaki emekli Doç. Pedagog Ali Osman Göçmen, “Uzun yıllar Almanya'da üniversitelerde çalıştım. Emekli olup ülkeme dönünce boş oturmak istemedim. Kahve kültürüm de yoktur. O yüzden burayı çok seviyorum. Hem boş zamanlarımı faydalı değerlendiriyorum hem de toprakla uğraşıyorum. Haftada dört gün bahçeme geliyorum. Bahçede çalışarak spor yapıyorum” diye konuştu.

Bahçesinde mevsimine göre her türlü sebze ve meyveyi yetiştirdiğini belirten Ali Osman Göçmen, “Yaz hasadımız çok güzel geçti. Marul, maydanoz, dereotu, biber, limon, domates ve çilek yetiştirdim. Şimdi de kış hazırlığı başladı. Toprak belliyorum, yabani otları temizliyorum, gübre atıyorum. Haftaya da fide dikimine başlayacağım” diye konuştu.