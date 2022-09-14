Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek hobi festivali “HobiFest 2022” için geri sayım başladı. 17-18 Eylül tarihlerinde Cam Piramit alanında düzenlenecek festival, amatör ve profesyonel hobi tutkunlarını bir araya getirecek. Yerel ve ulusal 70'e yakın hobi kulübünün yer alacağı festival, iki gün boyunca devam edecek

HobiFest, 16 Eylül Cuma günü saat 14.00'te Cam Piramit önünden start alacak festival korteji ile başlayacak. 70'e yakın hobi, doğa ve spor kulübünün yer alacağı festivalde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), Türk Hava Kurumu (THK) ve Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) gibi ulusal düzeyde katılımlar da olacak.

Doğa ve yaşam tutkunlarına eğitim verilecek

Yeni bir hobi edinmek isteyen ya da var olan hobilerini geliştirmek isteyen her yaştan Antalyalıyı bir araya getirecek olan HobiFest 2022'de özellikle pandemi sonrası giderek artan doğa sporları, doğada yaşam faaliyetleri konularında bilgilendirme eğitimleri ve ekipman sergileri yer alacak. Festivalde ayrıca her geçen gün sayısı artan karavan tutkunları için de eğitim, bilgi paylaşımı ve mini karavan gezileri düzenlenecek. Festivale katılan kulüpler de kendi alanlarıyla ilgili tanıtım, söyleşi, eğitim, workshoplar ve gösteriler gerçekleştirecek.

Klasik otomobiller tutkunlarıyla buluşacak

HobiFest'in vazgeçilmezleri arasına giren ve beğeni toplayan klasik otomobil sergisi de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. HobiFest 2022'de ayrıca off-road yarışı, RC Drift yarışı, RC Touring yarışı ve crawler yarışmaları düzenlenecek. Motosiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, bisiklet, macera sporlarına yönelik pek çok etkinliğin düzenleneceği festivalde 17 Eylül Cumartesi günü Cam Piramit yanındaki basketbol sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası konseri, saat 15.00'te Jandarma Arama Kurtarma köpekleri gösterisi olacak. 18 Eylül Pazar günü saat 14.45'te Cam Piramit yanında RC Model Araçların Vosvos Çekme Etkinliği, saat 17.00'de ise Süslü Kadınlar Bisiklet Turu yer alacak. Bisiklet turu Cam Piramit önünden başlayıp, Karaalioğlu Parkı'nda sona erecek.