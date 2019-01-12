Hollandalı müzisyenden resim sergisi

Antalya'nın Kaş ilçesinde yerleşik yaşayan Hollandalı sanatçı Carel Kellenbach, resim sergisi açtı.

Sergi açılışına Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren ile bölgede yerleşik yaşayan yabancılar ve sanatseverler katıldı. Kaş Kültürevi'nde üç sergiye katıldığını ifade eden ressam, mimar ve müzisyen Carel Kellenbach (73), “Bugüne kadar Hollanda, İspanya ve Fransa olmak üzere Avrupa'da ve Amerika'da yaklaşık 40 sergide bulundum. Kaş'taki dördüncü serginin gördüğü ilgiden memnunum. Sanat çalışmalarıma devam ediyorum” dedi.

Kellenbach'ın akrilik ve yağlıboya tekniğiyle 18 çalışmasının yer aldığı ‘Türkiye'de kış' adlı sergisi bir ay boyunca ziyaret edilebilecek. Hollanda'da bir kamu kurumunda tasarımcı ve reklamcı olarak çalışan Kellenbach, bir dönem blues rock-jazz müzik grubunda piyano çaldı. 2005 yılında Türkiye'ye gelen ve Antalya'da 8 yıl kalan sanatçı 5 yıldan beri Kaş'ta yaşamını sürdürüyor.