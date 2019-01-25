Hortum sonrası acı hasat

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hortumdan seraları zarar gören çiftçiler yaralarını sarmaya başladı. Çiftçiler bir yandan hasat zamanı gelen ürünlerini imece usulü toplarken diğer taraftan hasar gören seralarını tamir ediyor. Hortumun vurduğu seralar havadan görüntülendi.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçesinde dün öğle saatlerinde oluşan hortumda binlerce dönümlük kapalı sera alanı zarar gördü. Özellikle Kum Mahallesi Cam Kırığı Caddesi boyunca hortum, plastik seraları demirleriyle yıktı, evlerin çatısını uçurdu. Demir seralar da yıkılırken çoğunun camlarının kırık olduğu görüldü. Cam ve plastik seraların içinde olgunlaşan biber, domates ve patlıcan gibi sebzeler hortumdan etkilendi.

Çiftçi ise bir yandan yırtılan naylonları tamir ederken, diğer taraftan kırılan camları onarmaya başladı. Bazı çiftçiler ise imece usulü yıkık seraların altında kalan biberini toplamaya başladı. Onlarca kadın ve erkek olgunlaşan biberleri toplayıp çuvalladı. Normal değeri halde 8 ile 10 lira arasında olan biberin fiyatının zarar görmesi nedeniyle üçte bir oranında düşeceği belirtildi. Çiftçiler yaralarını kendi imkanlarıyla sarmaya başlarken TARSİM yetkililerinin kendileriyle ilgilenmelerini istedi.

"Yıkıntının arasından biber topladı"

Yıkılan serasının altında biber toplayan Makbule Sün, "Hortum geldi evimizi seramızı götürdü. Yerle bir oldu. Yapabilirsek yapacağız. Biber vardı ama 5 dönüm zarar gördü. Halde alırlarsa alacaklar, almazlarsa çöpe gidecek" ifadelerine yer verdi.

Çiftçi Bahar Sün ise, "Canımıza geleceğine malımıza geldi. Ama yine de üzgünüz. Allah'tan gelen bir afet. Hortuma evde yemekte yakalandık. Hemen bir köşeye saklandık. Büyük korku yaşadık. Ekili alanlar zarar gördü. Ürünlerimiz tam yeni hasada gelmişti. Hasadımız boşa gitmesin diye bir araya geldik, biber topluyoruz" diye konuştu.

"Beni de uçurabilirdi"

İsmail Genç, hortumda 10 dönümlük serasının zarar gördüğünü dile getirerek, "Zayiatımız çok fazla. Savaş alanı gibi her yer. Patlıcan ve biber seralarım gitti. Allah'tan gelen bir şey. Hortum anında seranın içindeydim. Havalandırma bağlıyorum, hortumla indim. Beni de götürebilirdi. Naylon çekiyoruz ama onu da bulamıyoruz. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz" dedi. Genç, TARSİM yetkililerini beklediklerini kaydetti.

"Camları tamir ediyor"

Cambaz gibi demir seranın üzerinde cam tamiri yapan Ali Karaca, "Denizden gelen hortum dağın üstünden çıktı. Cam kırıklarını takıyorum. Zor ama yapacak bir şey yok. Mecbur yapacağız. Tamir olmayacak camlar bile var" ifadelerini kaydetti.