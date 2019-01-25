Hortumda hayatını kaybeden ASAT çalışanı gözyaşları arasında defnedildi

Antalya'nın Finike ilçesinde oluşan hortumda hayatını kaybeden Devrim Bayram Demir gözyaşları arasında defnedildi. Demir'in cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Hizmet Birimi'nde görevli 40 yaşındaki Devrim Bayram Demir, dün öğle saatlerinde konteyner önünde beklediği sırada çıkan hortuma kapıldı. Metrelerce uzakta yaralı şekilde bulunan Demir, kaldırıldığı Kumluca'daki özel hastanede hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası Devrim Bayram Demir için Sahilkent Kum Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP Konyaaltı Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Demir'in cenazesi cuma namazını müteakip İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sahilkent Mezarlığı'nda defnedildi. Bakan Pakdemirli tabuta el verip, Demir'in yakınlarına baş sağlığı diledi.