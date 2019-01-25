Hortumda kaybolan Buse'yi arama çalışmaları tekrar başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunamayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Buse Acar'ı arama çalışmalarına günün ilk ışıklarıyla beraber tekrar başlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı. Ayla Acar'ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi'ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Buse'yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlar da dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar ise, Kemer Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dün havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, bugün günün ilk ışığıyla birlikte tekrar başladı. Bölgeye şafak vaktinde gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 dalgıç ekip arama çalışmalarına Ağva Deresi'nin Çam Yuva sahilinde denizle buluştuğu noktadan başladı. Arama çalışmalarına havadan da destek verileceği belirtilirken Belediye Başkanı Mustafa Gül, bölge halkının yardımcı olması konusunda sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu. İlerleyen saatlerde dün olduğu gibi vatandaşların da arama çalışmalarına katılacağı öngörülüyor.