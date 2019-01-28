Hortumun üzerinden geçtiği Kemer Devlet Hastanesi yaralarını sarıyor

Antalya'nın kemer ilçesinde hortum sebebiyle büyük hasar alan ve acil dışında hizmet veremeyen Kemer Devlet Hastanesi'nde poliklinik hizmetleri verilmeye başladı.

Geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde yaşanan hortum sebebiyle çatısı uçan, otoparkındaki 50'nin üzerinde araç devrilen ağaçlarla hasar gören Kemer Devlet Hastanesinde yaralar sarılmaya başladı. Hortumun yaşandığı günden buyana sadece acil servisi açık olan hastanede poliklinik hizmetleri bugün itibarıyla verilmeye başladı.

Kemer Devlet Hastanesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi alan ve hastaları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal HÜLÜR hastanenin son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Batı ilçelerini etkisi altına alan yağmur, fırtına ve hortum sonrası Kemer Devlet Hastanesi büyük zarar gördüğünü hatırlatan Hünür, ısıtmayı sağlayan gazın kapatılması ve camların kırılması nedeniyle hastaların tahliyesine karar verildiğini söyledi.Olayın gerçekleştiği gün teknik ekiplerin hastaneye ulaşarak yerinde değerlendirme yaptığını söyleyen Sağlık müdürü Dr. Hünür, "Ayrıca Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Uzm. Dr. Naim ATA ile Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü teknik ekipleri hastanede incelemelerde bulunmuştu. Hastanenin poliklinik hizmetleri durdurulmuş olup o günden bu yana sadece acil servis hizmeti devam etmekte iken yoğun çabalarımız ve çalışmalarımız sonrasında bugün poliklinik hizmetleri başladı" dedi.

Teknik ekip hasar tespiti yaptı

Teknik ekibin değerlendirmesinde hastanenin şiddetli yağış ve hortum sebebiyle zemin kat, 1 ve 2.kat tavanında çökmeler, cam ve pencere kırıkları ile mekanik bozulmalar tespit edildi. Hastane çatısının büyük bir bölümünün yıkık olması ve havalandırma sistemlerinin çalışmaz durumda olması ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerini devre dışı bıraktı. Tüm gaz sistemlerinin kapatılması nedeniyle de yatarak tedavi görev hastaların tahliye ve nakline karar verilerek, hastalar 112 ambulansı ile çevre hastanelere nakledildi.

Poliklinikler açık, yoğun bakım ve ameliyathanede sürüyor

Hastanenin kırılan camlar onarılırken hasar gören yerler tamir edilip temizlendi. Çevre düzenlemesi ve çatı izolasyon çalışmaları devam eden hastanede havalandırma sistemleri, bilgi işlem, elektrik v.b. konusunda ekiplerin çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Bugün itibariyle poliklinik hizmetleri ve yataklı servis hizmete açılan hastanede ameliyathane ve yoğun bakım birimlerindeki çalışmaların da sürdüğü bilgisi paylaşıldı.