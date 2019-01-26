Hortumun vurduğu Kumluca'nın Ziraat Odası başkanından ürünlerde fiyat artışı çıkışı

Kumluca'da yaşanan hortum nedeniyle bin dönüme yakın seranın zarar gördüğünü belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe, “Hiç kimse zarar gördü diye karaborsacılık yapmasın. 49 bin dekar alanda daha üretim yapıyoruz." dedi.

Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde 2 gün önce etkili olan hortum, birçok tarım arazisi ve serayı etkiledi. Yaşanan felakette çok sayıda vatandaş mağdur oldu. Hortumda evleri zarar gören vatandaşlar onarım çalışmalarına başladı. Üreticiler ise tarlada kalan ürünlerini toplarken, yıkılan seralara dokunmadı.

“Şu anda düşünemiyorum bile, zihnim durdu”

7 yıl önce eşini kaybettiğini ifade eden 43 yaşındaki Gülşen Tılı, 3 tane çocuğu olduğunu söyledi. Tarlada kalan ürünleri kurtarmaya çalıştıklarını belirten Tılı, “Allah'tan gelene diyecek bir şeyimiz yok. Gözümüzü açıp kapayıncaya kadar her şey olup bitti. Canımızın kurtulduğuna şükrettik. Çocuklarım 2'si lise de, diğeri ise ilkokulda okuyor. Onlarla mücadele diyorduk. Seralarımızla yetiniyorduk. Yıkılan seralarımızı kaldırıp tamir edecek imkanımız yok. ‘Masrafımızı kurtarıp sezonu çıkabilir miyiz?' diyorduk. 3 tane çocuğumun rızkını düşünüyorum. Ne yapabilirim diye. Seramıza ekip onu yiyorduk. Allahtan bir toprağımız varda seraya ekip dikip yetiniyorduk. Şu anda düşünemiyorum bile, zihnim durdu. Oturup ağlayamıyorum.” dedi.

Felaketin bir anlık olduğunu söyleyen Esma Yılmaz, şaşkınlığını ‘anlatmaya dilimiz dönmüyor' diyerek belirtti. Yılmaz, “Yaşanmaz bir hayat geçiriyoruz. Yiyecek ekmeğimiz suyumuz buna bağlı. Borçlu olanlarımız var. Yalnız başımız sağ.” ifadelerini kullandı.

“Eridi, çürüdü ve toprak olacak”

10 dönüm cam ve plastik serasının yerle bir olduğunu vurgulayan bir diğer üretici Erçin Sotürk, tüm mal varlığının seraları olduğunu kaydetti. Üretim yapma şansının kalmadığını dile getiren Sotürk, “Tamamen yerle bir oldu. İçindeki mahsullerim tamamen kayboldu. Eridi, çürüdü ve toprak olacak. Cam seradaki kırılan camların temizlenmesi çok güç bir durumda, Toprağın üzerindeki cam kırıklarını temizlemek 3 - 5 ay alacak. Bu yıl ki sezonumuz burada kapanmış oldu. Bu seraları da bir daha kuracak imkanım yok.” şeklinde konuştu.

“Zarar gördü diye karaborsacılık yapmasın”

Kumluca'da 50 bin dekara yakın kapalı sera alanları olduğunu dile getiren Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, bin dönüme yakın seranın zarar gördüğünü kaydetti. Gökçe, “Hiç kimse bu zarar gördü diye karaborsacılık yapmasın. 49 Bin dekar alanda daha üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz Türkiye'ye yeter Dünya'ya yeter. Hortumu bahane edipte ara yerdeki karaborsacılar fiyat artırmasın. Can kayıplarımız var. Yarlılarımız var. Geride kalanlarımıza sabır diliyoruz. Yarlılarımıza da acil şifalar diliyoruz.” diye konuştu.