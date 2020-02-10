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Horzum Ve Özbek Bölge Şampiyonu Oldu

Denizli’de yapılan Okul Sporları Güreş Grup müsabakalarında Korkuteli ilçesinden iki sporcu kategorilerinde birinci oldu.

Denizli'de yapılan Okul Sporları Güreş Grup müsabakalarında Korkuteli ilçesinden iki sporcu kategorilerinde birinci oldu.


Yıldız Erkekler kategorisinde düzenlenen şampiyona Hasan Güngör Spor Salonu'nda 290 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Grekoromen stilde 15 ilden 154 sporcu, serbest stilde ise 14 ilden 136 sporcu 22 farklı sıklette madalya için ter döktü. Turnuvaya Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karaman, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla ve Uşak illerinden sporcular katıldı.



Korkuteli'li Güreşçiler Turnuvaya Damga Vurdu


Denizli'deki grup şampiyonasını geçip Türkiye Finallerine gidebilmek için mindere çıkan Korkuteli Sülekler Şehit Semih Aldemir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 48 kiloda Adnan Yeşil Horzum ve Zeynep Mustafa Kemer ortaokulundan 62 kiloda Mustafa Özbek kategorilerinde birinci oldu.


Dereceye giren sporcular 5-8 Mart tarihlerinde Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

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