İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Hoş geldin Atam' bisiklet turu

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya gelişinin 91’inci yıl dönümünü Konyaaltı Caddesi’nden Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı’na bisiklet turuyla kutlayacak.

Muratpaşa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91'inci yıl dönümünü Konyaaltı Caddesi'nden Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'na bisiklet turuyla kutlayacak.


Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Bisiklet Platformu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 91'inci yıl dönümünü “Hoş geldin Atam” bisiklet turuyla kutlayacak. Tur, saat 14.00'te Konyaaltı Caddesi'nden başlayacak. Cumhuriyet Meydanı, Üç Kapılar, Falez 2 Park ve eski Lara Caddesi üzerinden devam edecek tur, Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda sona erecek. 11 kilometrelik tura Belediye Başkanı Ümit Uysal da katılacak. Yaklaşık 700 bisikletçinin kayıt yaptırdığı olduğu turun, Antalya Atatürk Evi ve Müzesi'nden geçişi sırasında bisikletçiler saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.