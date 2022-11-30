HPV'den aşı ile korunmak mümkün

Sezin Kapulu, cinsel yolla bulaşan ve oldukça yaygın görülen HPV virüsünden aşı ile korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

OFM Antalya Hastanesi Sezin Kapulu, Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonunun ciltte lezyonlara neden olduğunu, kana karışmadığını, kan testleriyle saptanamadığını söyledi. Uz. Dr. Sezin Kapulu, “Genital bölgede oluşan siğiller kozmetik olarak bizleri rahatsız eden, kişinin kendine güvenini zedeleyen ve bulaş riski olan bir durumdur. HPV isimli bir virüsün neden olduğu bir çeşit deri hastalığıdır. Kadın hastalıkları ve doğum bölümünün HPV ile ilgilenmesinin nedeni ise hem genital bölgede lezyon yapması hem de rahim ağzı kanserine neden olabilmesidir” dedi.

“Yüzde 95 cinsel yolla bulaşan bir virüstür”

HPV'nin yüzde 95 cinsel yolla bulaşan bir virüs olduğunu belirten Kapulu, “Genital bölgenin partnerin cildi ile direkt temas etmesi yoluyla bulaşır. HPV cilde bulaşır ve ciltte lezyonlara neden olur. Kana karışmaz, dolayısıyla kan testlerinde saptanamaz. Çok sayıda cinsel partner varlığı, erken yaşta ilk cinsel ilişki, korunmasız cinsel ilişki, başka bir cinsel yolla bulaşan hastalık varlığı ve bağışıklık sisteminin düşük olması, kontrolsüz diyabet varlığı, sigara kullanımı, düşük kalitede gıdalarla beslenme, antioksidandan fakir diyet, bulaş için risk faktörüdür. HPV'nin yaklaşık 200 alt grubu tanımlanmıştır. Genital bölgede siğil yapan HPV türleri en sık tip 6 ve 11 (tip 40.42.43.44.54.55.81) iken, rahim ağzı (serviks) kanseri ve kanser öncüsü lezyonlar yapan HPV türleri en sık tip 16 ve 18'dir. (31.33.35.39.45.51.52.56.58.59.66.68). Siğil yapan HPV türleri kanser yapmaz; kanser yapan tipler de siğil yapmaz” dedi.

“Yıllarca belirti vermiyor”

HPV'nin vücuda girdiğinde yıllarca bulgu vermeyebileceğini söyleyen Dr. Sezin Kapulu, virüsün hamile kadınların bebeklerine de bulaşabileceğini ifade etti. Dr. Sezin Kapulu, “Genital bölgesinde aktif lezyonu olan gebeler vajinal yolla doğum yaptığında bebeklerine bulaş olduğu da bilinmektedir. Çocuklarda bulaşma yollarında ortak banyo ve havlu kullanımı da tanımlanmıştır. HPV kadınlarda dış genital bölgede yani dudaklarda, mons pubiste ve perinede lezyon yapabilir. Perianal bölge dediğimiz makat çevresinde ve anal kanalda da lezyon yani siğile neden olabilir. Vajen içerisinde nadiren de olsa siğil görülebilir. Erkeklerde ise yine dış genital bölgede (penis üzerinde ve testislerin üzerinde), makat çevresinde ve kasıklarda lezyonlara neden olur. Siğil, genital bölgenin dışında vücutta farklı pek çok yerde çıkabilir: Dilde, dudaklarda, ağızda, boğazda ve solunum yollarında siğil olabilir. Kadınlarda da erkeklerde de var olan siğiller az sayıda iken epilasyon yöntemi olarak ‘tıraş etme' tercih ediliyorsa kişi kendi genital bölgesinde kondilomları taşıyıp yayılmasına neden olabilir” ifadelerini kullandı.

“HPV aşısı yüzde 100 koruyucu”

Dr. Sezin Kapulu, HPV riskinin önlenmesine ilişkin de önemli bilgiler aktardı. "Eğer cinsel ilişki esnasında kondom kullanılırsa bulaş riski azalır fakat direkt olarak temas eden alanlarda lezyon varsa kondom koruyucu olamaz ve yine de HPV bulaşır. Genital bölgede HPV bulaşı olması için tam cinsel ilişki olmasına gerek yoktur. Genital bölgenin direkt ciltle teması ile de bulaş olabilir. Bu nedenle bakirelerde de HPV bulaşı ve kondilom görülebilir. HPV bulaşmaması için tek kesin yöntem aşı olmaktır" diyen Dr. Sezin Kapulu şöyle devam etti:

"Bağışıklık sistemi düşüklüğü ile giden bir hastalık varlığında aşı olabilirsiniz. Bu durumda aşı DNA içermediği için yeni bir enfeksiyona neden olmaz. Bağışıklık sistemi düşük olduğunda vücudunuzda oluşacak bağışıklık yanıtı daha zayıf olacaktır.”