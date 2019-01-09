Hülür'den “Aile Hekiminizi Tanıyın” çağrısı

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' temalı iletişim kampanyası başlatıldığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, Sağlık Bakanlığı'nın, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak, erişimi arttırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'Aile Hekiminizi Erken Tanıyın' temalı iletişim kampanyası başlattığını açıkladı. 10 Aralık'ta başlayan kampanyayla aile hekimliğinin daha etkin kullanılmasının amaçlandığına değinen Hülür, “Bu kampanyanın en önemli hedeflerinden birisi, Birinci basamak sağlık hizmetini yani aile hekimliği sistemini güçlendirerek etkin kullanılmasını sağlayarak hastanelere yığılmaları önlemek. Aile sağlığı merkezlerinde teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve koruyucu sağlık hizmetleri sunuluyor. Danışmanlık ve rehberlik hizmetleri veriliyor. Ayrıca laboratuvar hizmetleri yanında gebe, bebek ve lohusa izlemleri de yapılıyor. Hipertansiyon ve Diyabet gibi pek çok kronik hastalığın takibi burada yapılıyor. Bağışıklama programı yanı sıra aşılama çalışmaları aile sağlığı merkezlerinde veriliyor ve takip ediliyor” dedi.

Antalya'da 254 aile sağlığı merkezinde 774 aile hekimi biriminin olduğunu ifade eden İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, “Aile hekimi başına 3 bin 68 hasta düşüyor. Ayrıca 339 kırsal mahalleye mobil gezici sağlık hizmeti veriliyor. Hedefimiz hekim başına düşen nüfusu 2000'lere kadar çekmek. Böylece aile hekimlerimizin hastaya ayıracağı zamanı arttıracağız. Aile hekiminin en önemli görevi ise koruyucu sağlık hizmetini bireye sunmak ve kişinin sağlığını geliştirmeye yönelik önlemler almasını sağlamaktır. Bakanlığımızın yürüttüğü kanser erken teşhis ve tedavi tarama programı sayesinde kayıtlı bireylerin kanser erken teşhisi sağlanarak hastanelerin iş yükünü azaltmak, tedavi için harcanan maliyeti düşürmek ve en önemlisi bir birey hayatını kurtarmak hedeflerimiz arasındadır. Yine koruyucu sağlık hizmeti kapsamında Diyabet, HT gibi kronik hastalıkların takibinin yapılmasını sağlayarak, yine hastanelerin iş yükünü azaltmak ve daha erken dönemde tanı konulmasını sağlamak imkanı bulunmakta. Aile hekimi evde sağlık hizmeti alan yatalak ya da ağır özürlü hastasını da evde takip ediyor. Aile Hekimlerimiz sağlık danışmanlığı hizmetinin de en kolay alınabileceği müracaat yerlerimizdir” diye konuştu.