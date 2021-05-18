Hülür'den hemşirelere kırmızı gül

Konu ile ilgili konuşan Hülür, “İşinizin çok zor olduğunun farkındayız. Sizler de bu zor koşullara rağmen isteğinizi kaybetmeyin, çok kutsal bir mesleğin üyesi olmanın haklı gururunu yüreğinizde yaşayın, yaşatın” dedi.

Hemşirelik Haftası etkinliği kapsamında Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen törende İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Kamu Hastaneleri ve İlçe Hastanelerinde kutlama törenine katılan hemşirelere kırmızı gül verdi.

“Sevginizi eksik etmeyin”

Hemşirelere sevgilerini kaybetmemelerini söyleyen Ünal Hülür, ‘'Kıymetli meslektaşlarım ile bir arada bulunmaktan mutluluk duydum. Özellikle bu andemi sürecinde yoğun iş yüküyle, gece gündüz demeden özveri ile çalışmalarınız takdire şayandır. İşinizin çok zor olduğunun farkındayız. Sizler de bu zor koşullara rağmen isteğinizi kaybetmeyin, çok kutsal bir mesleğin üyesi olmanın haklı gururunu yüreğinizde yaşayın, yaşatın. Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığından sizler sorumlusunuz. Hizmet verdiğiniz insanların size güvendiğini unutmayın, mahremiyetlerini koruyun ve güvenliğini sağlayın. Sevginizi eksik etmeyin. Biliyoruz ki Hemşirelik mesleğinin hak ettiği gelişimi sağlamak için akademisyenlere, yönetici hemşirelere ve özellikle siz uygulayıcı hemşirelere büyük görevler düşmektedir'' diye konuştu.