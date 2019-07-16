Hurda araçlar toplandı

Muratpaşa Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle Eski Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş hurda araçlara yönelik çalışma yaptı. Yol kenarlarına, otopark alanlarında terk edilen araçlar toplandı.

Muratpaşa Belediyesi, Başkan Ümit Uysal'ın talimatıyla Eski Sanayi Sitesi'nde, yol kenarlarını, otopark alanlarını işgal eden hurda araçlara yönelik çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün desteğiyle gerçekleştirilen operasyon, işyerlerinin kapalı olduğu Pazar günü gerçekleşti. Günün erken saatlerinde iş makineleriyle Eski Sanayi Sitesi'ne gelen belediye ekipleri, emniyet güçlerinin de desteğiyle bölgedeki plakasız ya da trafikten men ve çekme belgeli araçları belirledi. Ardından araçlar, iş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenerek hurda araç deposuna çekildi.