Hurda eşyalarını yığdığı parktan çıkarıldı

Kızılsaray Mahallesinde bulunan parkın, bazı şahıslar tarafından istila edildiğinin ve topladıkları hurda eşyaları bu parkta stokladıklarını tespit eden ve defalarca belediye Zabıta Ekipleri nezaretinde parkı temizleten ve şahısları uzaklaştıran mahalle polisleri, bayram sonrası yaptığı kontrollerde aynı şahısların parkı istila ettiklerini görmeleri üzerine Belediye Zabıta ekipleri çağrıldı. Bölgedeki eşyalar kamyona doldurularak park yeniden temizletildi.

Ayrıca, şahsa idari para cezası uygulanarak, park vatandaşın kullanımına açıldı.