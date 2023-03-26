Hurdacı kaldığı barakada yaralı halde bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde derme çatma bir barakada kalan hurdacı, bıçaklanarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece bir ihbar üzerine Sorgun Mahallesi 8174. Sokak'ta bulunan boş araziye gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, derme çatma barakada yaralı vaziyette bir kişiyle karşılaştı. Barakada yaşayan Sedat Bağırgan adlı şahsın hurdacılık yaptığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan şahıs, hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

Defalarca baskın yapıldı

Şahsın yaralı vaziyette bulunduğu boş araziye ve barakaya kaçak olarak hurda topladıkları, araziyi hurdalığa dönüştürdükleri gerekçesiyle polis ve zabıta ekipleri tarafından defalarca baskın yapıldığı, hurda araçlarına ve topladıkları hurdalara el konulduğu, barakalarda kalan şahısların buradan uzaklaştırıldığı öğrenildi.