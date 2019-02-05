Hurdacılar ve geri dönüşümcü esnafına toplu işyeri

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ni yeni toplu işyerinin imar tapularıyla ziyaret etti. Tütüncü, ziyarette Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Osman Sefa ve esnaf ile yeni toplu işyerinin yapım sürecini konuştu.

Tütüncü, “Esnafın problemi, benim en önemli problemim oldu. Onların talepleri de benim en önemli isteklerim oldu. Adaylığım açıklanır açıklanmaz yine esnafımızla birlikteyim. Adaylığım açıklandıktan sonra ilk programı esnafımıza, Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Sitesi'ne yaptım” dedi.

Hurdacılar ve geri dönüşümcüler imar tapularını aldı

Kooperatife, yeni bir toplu iş yeri yapılması sözü verdiğini hatırlatan Tütüncü, “Kooperatifimizin, Başköy Mahallesi içerisinde kalan 167 hektarlık alan içerisinde yeni bir Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri yapma projesi vardı. Yeni toplu işyerinin yapılacağı alanda, 12 yıldır devam eden mülkiyet sorunları vardı ve çözülmesi gerekiyordu. Kooperatifimizle çok büyük gayretin ve emeğin neticesinde imar sorununu çözdük. Toplu işyerinin yapılacağı arazinin 5 bin ölçekli nazım imar planı, Büyükşehir Belediyesi ve binde bir ölçekli uygulama imar planı Kepez Belediyemiz tarafından yapıldı. Kepez Belediyesi olarak toplu iş yerinin 18 imar uygulamasını da tamamladık. Bu uygulamanın, Tapu Müdürlüğü'nde tescil edilmesinden sonra toplu işyerindeki dükkân sahipleri, imar tapularını aldılar. İmar tapularının alınmasıyla birlikte kooperatif tarafından toplu işyerinin inşasına başlanılacak” diye konuştu.

“Kazanan esnaf ve Antalya olacak”

Başkan Hakan Tütüncü, belediye olarak yeni toplu işyerleri yapılmasına destek verdiklerini kaydederek, “Hurdacılar ve geri dönüşümcü esnafımıza yeni bir toplu işyeri yapma sözümüz vardı. Bu esnafımız, aslında ekonomiye can veren kahramanlardır. Onların yanında olmak aslında ekonomiye can vermek demektir. Bugün geldiğimiz noktada sevinçliyiz. 13 senelik bir problemi tarihin karanlık sularına gömdük. Şimdi toplu işyeriyle alakalı kooperatif inşaata başlayacak. Esnafımız, çok daha nezih ve modern bir çalışma ortamına kavuşacak. Kazanan esnafımız, Antalya olacak. İmar tapuları, hurdacılar ve geri dönüşümcü esnafımıza hayırlı uğurlu olsun.”

Esnaf da yeni toplu işyeri yapma sözünü yerine getirmesinden dolayı teşekkür ettikleri Tütüncü'ye, yeniden Kepez Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinden dolayı kutladılar.

İmar planıyla, Başköy Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler Toplu İşyeri için emsal 0.40, yükseklik 7.50 metre (2kat) kararı getirildi. Planlamaya göre ada derinlikleri ortalama 80 metre olup parsel büyüklüğü 1000 metrekare olarak belirlendi.