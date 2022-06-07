Hurdaya çıkmış atıklar sanata dönüştü

Sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre projelerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'de örnek olacak bir projeyi daha hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni törenle hizmete açtı.

Karaalioğlu Parkı içerisinde yer alan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde hizmete açıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Nuri Cengiz, İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, bürokratlar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından oluşan koro mini bir konser verdi. Özel Antalya Koleji Lara Kampüsü İlkokul öğrencilerinin çevre konulu dans gösterisi de büyük beğeni topladı.

Türkiye'ye örnek olacak merkez

Daha sonra ise törenin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, çevreyi korumanın en etkili ve kalıcı yolunun çevre eğitimi ve bilinçlendirme olduğuna dikkat çekti. “Çevre bilincine sahip bilinçli bir kent için çalışıyoruz” diyen Tuncer, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Eğitim Birimini bünyesinde kuran ilk belediye olduğunu söyledi. Çevre eğitimi ve bilinçlendirme çalışmalarının Başkan Muhittin Böcek'in liderliğinde büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Tuncer, “Günü birlik çevreci aktivitelerle değil, ayakları yere basan, tekniğe ve bilime dayalı, süreklilik arz eden çevre projelerini uzman ekibimizle hayata geçiriyoruz. Kısa vadeli, günü kurtaran projeleri değil, gelecek nesilleri düşünerek kurallı, planlı, kimlikle kent vizyonuyla ortak akılla hayata geçiriyoruz. İşte bugün Çevre Haftası içerisinde açılışını yapacağımız Türkiye'ye örnek olacak Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimiz de bunlardan bir tanesidir” dedi.

3 yılda 12 çevre ödülü

Tuncer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün bir Muhittin Böcek sözünü daha yerine getirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhittin Böcek başkanımızın göreve geldiği 3 yıllık hizmet süremiz içinde birçok farklı kurum ve kuruluş tarafından aldığımız 12 çevre ödülü bizim ne kadar doğru işler yaptığımızın en güzel göstergesidir. Gelecek nesiller için yaşanabilir, temiz ve sağlıklı bir Antalya için verdiğimiz mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.”

Atıktan Sanata Heykel Yarışması

Açılış töreninde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Atıktan Sanata Heykel Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri de verildi. 10 bin TL'lik birincilik ödülünü kazanan Ali Yerli, ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer'den alırken, 7 bin 500 TL'lik ikincilik ödülünün sahibi Cemil Olgun Can'a ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter yardımcısı Mustafa Gürbüz verdi. 5 bin TL'lik üçüncülük ödülünün sahibi Sinem Demir de ödülünü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy'dan aldı. Yarışmada Jüri Özel Ödülünü de Selin Elif Tuna kazandı.

Zam ağacı ilgi çekti

Ödül törenin ardından protokol üyeleri kreş öğrencileriyle birlikte merkezin açılış kurdelesini kesti. Genel Sekreter Cansel Tuncer ve beraberindeki heyet Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'ni gezerek, yarışmada dereceye giren eserleri inceledi. Eser sahiplerinden bilgi alan Tuncer, merkezi gezdi. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde sergilenin eserlerden Can Erdem Efil'in ‘Zam Ağacı' konulu eseri alanı gezenlerin ilgisini çekti.

Hurdaya çıkmış atıklar sanata dönüştü

Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan öncülüğünde Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde öğrenciler tarafından belediyenin hurdaya çıkmış atık malzemelerinden üretilen sanat eseri de sergilenecek. Merkezde aynı zamanda Manavgat yangınında zarar gören ağaçlardan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri sayesinde hayat bulan eserler de yer alacak.

Merkezde interaktif eğitim verilecek

Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine aylık yapılan programlar dâhilinde interaktif çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları verilecek, açık ve kapalı çevre atölyeleri düzenlenecek. Merkezde, güneş ve rüzgâr enerjisi ile elektrik üretimi, lavabo ve yağmur sularının yeniden kullanıldığı gri su arıtma sistemi, kompost üretimi, alternatif tarım uygulamaları, atıktan sanata dönüşen eserlerin sergilendiği çok amaçlı müze, sanal gerçeklik, dijital çevre oyunları, kurakçıl peyzaj gibi pek çok çevreci uygulamalar ve çevre teknolojiler sergilenecek. Merkezde ayrıca çevre konulu söyleşiler, toplantılar, sergiler yapılacak. İnovasyon projelerinin gösterileceği, fikir ve bilgi paylaşımlarının yapılacağı merkez sürekli dinamik ve yaşayan bir alan olarak Antalyalılara hizmet verecek.