Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar

Antalya'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ağaca ve duvara çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza saat 14.30 sıralarında Küçükhasbahçe Mahallesi 610. Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Görkem Ö.(19) idaresindeki 07 NOZ 24 plakalı otomobil, rampadan inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, önce yol kenarında bulunan ağaca ardından istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan Mehmet Gürkan A. (19) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla Veli Görkem Ö.'yü Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine, Mehmet Gürkan A.'yı ise Alanya Özel Anadolu Hastanesine sevk etti. Hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Gürkan A.'nın hayati tehlikesinin olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.