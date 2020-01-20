Hüsnü Karakaş mahallesi yeşile doyacak

Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarını çözerek ve kar artışı imkanı getirerek modern konutların yapılmasının önünü açtığı Hüsnü Karakaş Mahallesi'ni, yeni parklarla güzelleştiriyor. Başkan Hakan Tütüncü döneminde mahallede 65 bin metrekare yeşil alan üretildi.

Geçtiğimiz yıl, 25 parkın yapımını tamamlayan Kepez Belediyesi, yeni yılın 2. yeşil alan çalışmasını Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde başlattı. Yeni park, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi'nin yanında 4 dönümlük alana inşa ediliyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli tarafından yapımına başlanan parka, çocuk oyun mobilyaları, oturma grupları ve açık hava spor aletleri konulacak. Parkın içerisine çocuklar için çok amaçlı spor sahası da yapılacak. Çim ekiminin ve çeşitli türde ağaç ve bitki dikiminin yapılacağı park, bölgedeki yaşayanlar için de nefes alabilecekleri bir nokta olacak. Çocukların spor ve oyun, büyüklerin dinlenme, mahallenin yeşil alan ihtiyacına karşılayacak olan parkın, bu yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Mahallede 65 bin metrekare yeşil alan üretildi

Kepez Belediyesi, mülkiyet sorunlarını çözerek ve kat artışı imkanı getirerek gecekonduların yerine modern konutların yapılmasını sağladığı Hüsnü Karakaş Mahallesi'ni, yeşil alan hizmetinde de yüzünü güldürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde, yapımına başlanan bu parkla birlikte mahallede 9'ü yeni park, 2'si tadilat ve caddelerdeki peyzaj düzenlemesi olmak üzere toplamda 65 bin metrekare yeni yeşil alan üretildi.