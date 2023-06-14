Hüsnü Karakaş'ta gece mesaisi

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Hüsnü Karakaş Caddesi'nin yol çizgi ve boyalarını yeniledi. Gece yarısı taşıt trafiğine kapatılan caddeye yeni delinatörler de yerleştirildi.

Muratpaşa Belediyesi'nin cadde ve sokak yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir yanda Güzeloba Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışması devam ederken diğer yandan kent merkezinde cadde ve sokakların çizgi ve boyalarını yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'nün son çalışması, Antalya'da adeta bir açık hava alışveriş merkezi olan Sinan Mahallesi çarşısında dershanelerin yoğun olarak bulunduğu Hüsnü Karakaş Caddesi'nde gerçekleştirdi. Çalışmalar için cadde gece yarısı saatlerinde taşıt trafiğine kapatıldı. Çalışmada kaldırım bordürleri boyandı, trafik çizgileri çizildi, uyarılar yazıldı. Çalışmalar kapsamında yaya trafiğini düzenlemek ve taşıtların parkını engellemek için kullanılan delinatörler de yenilendi.