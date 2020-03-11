İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hüsnü Şenlendirici, seyircilerle Harmandalı çaldı

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği “Muratpaşa’da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında sahne alan Hüsnü Şenlendirici, klarnetleriyle birlikte konseri dinlemeye gelenlerle Harmandalı çaldı.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” etkinlikleri kapsamında sahne alan Hüsnü Şenlendirici, klarnetleriyle birlikte konseri dinlemeye gelenlerle Harmandalı çaldı.


Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği, “Muratpaşa Sanat Var” etkinlikleri kapsamında klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici ayın virtüözü konserinde sahne aldı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere, Antalyalı müzikseverler ilgi gösterirken, Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da dinleyiciler arasında yer aldı. Sahne performansıyla dinleyicilerin beğenisi kazanan ünlü klarnet virtüözü, konserini dinlemeye klarnetleriyle gelen seyircilerle de küçük bir sürprize imza attı. Şenlendirici, klarnetleri yanında olan seyircileri sahneye davet etti ve onlarla birlikte Harmandalı çaldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.