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Husumetisini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

Antalya’nın Finike ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişi aralarında husumet bulunan şahsı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.


Olay, Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi Çavdır mevkiinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 59 yaşındaki Yunus K., aralarında husumet bulunan 44 yaşındaki Hüsnü Ünal'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın şüphelisi Yunus K., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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