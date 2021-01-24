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Husumetli olduğu kişinin dükkanını benzin döküp ateşe verdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsın iş yerini benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu şahsın iş yerini benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaydan sonra gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Olay, 14 Ocak'ta saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hamza Yerli Sokak'ta bir mobilyacı dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa A. (37), husumetli olduğu H. T. isimli kişinin dükkanının önündeki ahşap malzeme ve elektrik panosuna benzin döktükten sonra ateşe verip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası Mustafa A.'yı adresinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda ‘uyuşturucu madde ticareti' ve ‘gasp' gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Mustafa A.'nın motosikletliye geldiği ve benzin döküp ateşe verdikten sonra kaçtığı, alevlerin sokağı aydınlattığı yer aldı.

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