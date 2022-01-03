Husumetli oldukları genci, şehrin ortasında pompalı tüfekle vurdular

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 kişi, aralarında husumet bulunan genci yolda yürüdüğü pompalı tüfekle yaraladı. Yaralan genç, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 kişiden Mevlüt K., Olayda kullanılan araçla birlikte yakalandı.

Manavgat ilçesi Çeltikçi Mahallesi Saraçlı Sokak kanal yolunda yürümekte olan Özder Yiğit (25) isimli genç, pompalı tüfekle açılan ateş sonucunda yaralandı. Yaralanan Özder Yiğit, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince olay yerinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özder Yiğit'in daha önceden aralarında husumet bulunan Hasan Y. ve Mevlüt K. isimli şahıslar tarafından tüfekle vurularak yaralandığı, şüphelilerin 07 JT 913 plakalı araç ile olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Jandarma ekipleri tarafından olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mevlüt K., mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Hasan Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.