İhlas Haber Ajansı

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"Huzur Akdeniz" uygulaması

Antalya il merkezinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için “Huzur Akdeniz Uygulaması” gerçekleştirildi.


Toplam 29 ekip ve 72 personelin katıldığı uygulamada, 16 iş yeri denetlendi. 384 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 3 kişi yakalandı. 1 adet ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği uygulamada 9 işletmeye tespit edilen eksikliklerle ilgili (Tütün mamulleri tüketimi, canlı müzik ruhsatı, ruhsat uyumsuzluğu, mesul müdürlük bildirimi, yaka kartları, çalışanlara ait SGK bildirimi, kimlik bildirimi) işlem yapıldı.

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