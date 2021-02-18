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Huzurevi sakinlerine 2. doz Covid-19 aşısı yapıldı

Manavgat Belediyesi Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren büyüklere ve huzurevi çalışanlarına, vuruldukları ilk dozun üstünden 28 günün geçmesinin ardından 2.

Manavgat Belediyesi Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren büyüklere ve huzurevi çalışanlarına, vuruldukları ilk dozun üstünden 28 günün geçmesinin ardından 2. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.


Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz ay ilk doz aşılarını olan huzurevi sakinlerinin 2. doz aşıları, büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirildi. Aşılama sırasında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de gelerek büyüklere moral ve destek verdi. Sözen, büyüklerin sağlığı için gerekli tüm çalışmalara ve kurallara büyük bir özen gösterdiklerini belirterek“ Türkiye genelinde başlatılan aşı çalışmaları kapsamında geçtiğimiz ay ilk doz aşımız büyüklerimize yapılmıştı. 2. doz için beklenilen sürenin dolmasının ardından Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, büyüklerimizin aşılama çalışmasını tamamlamak için huzurevimize geldi. Bizler de büyüklerimize moral ve destek vermek amacıyla onların yanında olmak istedik. Büyüklerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm büyüklerimize sağlıklı yaşam diliyorum” dedi.

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