Huzurevi sakinlerine CoronaVac aşıları yapıldı

Sağlık ekipleri tarafından 24 yaşlı bireye ilk doz aşıları uygulandı.

Türkiye'de Covid-19 ile mücadele kapsamında huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile kuruluşlarda görevli sabit personelin aşılanmasına başlandı. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halil Akyüz Huzurevi'nde yaşamlarını sürdüren yaşlı bireyler ve personele CoronaVac aşısının ilk dozlarının uygulaması yapıldı.

Döşemealtı İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen aşılama ekibi önce huzurevi sakinlerine Covid-19 aşı hakkında bilgi verdi. Covid-19 aşılama programı kapsamında 24 yaşlı bireyin ve 18 görevlinin ateşi ölçüldü. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde yaşlı bireylerle personele teker teker aşıları yapıldı. İkinci doz aşıların da 28 gün sonra yapılacağı belirtildi.