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İbradı Ormana'da meskenler kanalizasyona bağlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi İbradı İlçesi Ormana Mahallesinin kanalizasyon altyapısını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü kent merkezinin yanı sıra ilçelerin de alt yapı eksiklerini gidermek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. ASAT, İbradı'nın Ormana Mahallesi'nde daha önce imalatı bitirilen kanalizasyon altyapısının evsel bağlantılarını tamamlamak için çalışmalara başladı. Çalışma kapsamında mahalledeki 126 hanenin atık su bağlantılarının en hızlı şekilde yapılacağı bildirildi. Evsel bağlantıların yaz sezonu içinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

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