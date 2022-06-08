İbradı'da dağıtılan ata tohumları hasada hazır

Geçtiğimiz Aralık ayında İbradı'da dağıtılan tohumlar boy verirken, üreticiler bir ay sonra hasadı yapılacak olan tohumların veriminden son derece memnun.

Antalyalı üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yerelden kalkınma hedefiyle başlattığı ata tohumu desteği projesinin ikinci yılında da verimden memnun. İbradı'da atıl haldeki tarım alanlarında ekimi yapılan 3 bin 50 kilogram buğday tohumu başak verdi. Bir ay sonra hasat edilecek buğdayların verimi yüzleri güldürüyor.

Hasat öncesi inceleme

Karakılçık ve kayra cinsi buğday tohumlarını İbradı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla tarımsal üreticiye veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü yetkilileri, hasat öncesi buğday ekili alanları yerinde inceledi.

Çiftçi üründen memnun

Ürünlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salih Yamansoy Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tohumların ekimini yaptıklarını ve çok güzel ürün aldıklarını söyledi. Bir ay sonra buğdayları hasat edeceklerini söyleyen Yamansoy, “Büyükşehir Belediye Başkanımız kırsaldan kalkınma adına köylümüze vatandaşlara hibe buğday verdi. Biz de kooperatif olarak çiftçimize ekipman ve malzeme desteği verdik. Ürünümüzü ektik. Elde ettiğimiz ürünün dörtte birini Büyükşehir Belediyemize geri vereceğiz o da vatandaşlarımıza tohum olarak dağıtmaya devam edecek. Muhittin Başkanımızın kırsaldan kalkınmaya yönelik verdiği destekleri şükranla minnetle karşılıyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan” dedi.

Çiftçiden alınan yine çiftçiye dağıtılacak

Ürünlü Mahalle Muhtarı Lütfullah Yamansoy da “Başkanımız kırsal kalkınmada bizlere çok büyük destek veriyor. Bir dediğimizi iki etmiyor. Ne kadar teşekkür etsek azdır” diyerek çiftçinin memnuniyetini dile getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi hasat sonrası elde edilen tohumların dörtte birini çiftçilerden geri alacak. Bu tohumlar ekim zamanı geldiğinde yeniden üreticilere dağıtılacak. Bu sayede hem belediye üretime destek vermiş olacak hem de hibe desteğinden yararlanan çiftçiler diğer çiftçilere ve üretime katkı sağlamış olacak.