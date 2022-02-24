İbradı'da iki mahallede yağmur suyu sorunu çözüldü

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı ilçesinde Ürünlü ve Yukarı Mahallesi'nde yağmur suyu çalışması gerçekleştirdi.

İbradı'nın Ürünlü Mahallesi'nde yağışlı zamanlarda yaşanan sorunu değerlendiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye yağmur suyu tahliyesi için yeni bir hat döşedi. 60 santim çaplı dayanıklı borular ile yağmur sularını Bodas Deresi'ne tahliye edecek olan hattın imalatı sorunsuz olarak tamamlandı. Bölgede kış aylarında hayatı zorlaştıran yağmur suyu sorununu kalıcı olarak çözen çalışma ile önemli bir altyapı eksiği daha giderilmiş oldu.

“Kırık büzler kaldırıldı”

ASAT ekipleri İbradı İlçesi Yukarı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların dere yatağındaki kırık büzler nedeniyle yağışlı dönemde yaşadığı sorunu da çözdü. Yukarı Mahalledeki kırılan büzler kaldırıldı. Kış aylarında yağışla birlikte yükselen suların, tıkanan noktalardan geçemediği için yola taşarak oluşturduğu sorun dere yatağındaki ilgili noktalarda koruge tipi boru döşenmesiyle son buldu.