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İbradı'da kanalizasyon kapakları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı’da İl Özel İdaresi zamanından kalma eski kanalizasyon kapaklarını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı'da İl Özel İdaresi zamanından kalma eski kanalizasyon kapaklarını yeniliyor.


Antalya'nın İbradı ilçesinde İl Özel İdaresi zamanında yapılan İller Bankası'na ait kanalizasyon kapakları ASAT logolu yeni kapaklar ile değiştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, üst kapaklar tamamen yenileniyor. Değişen kapakların etrafı asfalt malzemesi ile sağlam bir şekilde doldurularak sabitleniyor. Yollardaki kapakların trafiği aksatmayacak, araçlara zarar vermeyecek şekilde oturtulmasına özen gösteriliyor.


Ormana'da parke taşı çalışması


İlçede sürdürülen çalışmalar kapsamında Ormana Mahallesi'nde evsel atık su şebekesinin kanalizasyon hattına bağlantı çalışmaları da tamamlandı. Hattın geçtiği güzergahta kazı sebebiyle bozulan yollar için parke taşı döşeme ve onarım çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi hedefleniyor.

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