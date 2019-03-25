Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı'nın içme suyu ve alt yapısına 5 yılda 12 milyon TL yatırım yaptı. İlçenin yıllardır süregelen içme suyu sorununu tarihe gömen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımlarını da ilçeye kazandırdı.

Büyükşehir Yasası ile ilçelerin biriken alt yapı sorunlarını çözmek için düğmeye basan ASAT, İbradı'da hız kesmedi. ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı'da yıllardır içme suyu sorunu çeken merkeze uzak mahalleleri suya kavuştururken, ilçenin altyapısını da geleceğe taşıdı.

İçme suyuna neşter

ASAT, 5 yılda yaklaşık 3 milyon TL yatırım bedeliyle İbradı merkez ve mahallelerde içme suyu hatlarında yenileme ve iyileştirme çalışması yaptı. Bugüne kadar 9 mahallede 29 kilometrelik içme suyu hat çalışmasını tamamlayan ASAT, devam eden yatırımlarla birlikte ilçeye toplam da 37 kilometrelik yeni içme suyu şebeke hattı kazandırıyor.

25 yıllık sorun son bulacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, İbradı'da başlattığı sondaj çalışmalarında yeni kaynaklara ulaştı. Yeni kaynaklardan alınacak suyla özellikle yazın yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuşturulacak. ASAT ekipleri, 4 ayrı noktada açtığı içme suyu sondaj çalışmalarında altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Söğütbelen, Tozak, Akçeşme ve Çukurviran mevkilerinde bulunan yeni su kaynakları sayesinde 25 yıllık içme suyu sorunu tarihe gömülecek. ASAT ilçe genelinde bugüne kadar 416 metrelik sondaj kuyusu çalışması yaptı.

Modern kanalizasyon hattı

Antalya'da kanalizasyonsuz mahalle kalmaması için kent genelinde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ASAT, İbradı'da altyapı eksiklerini giderdi. Özellikle yaz aylarında nüfus yoğunluğunun arttığı Ormana'nın kangren haline gelen kanalizasyon sorununa kalıcı çözüm getirildi. Bu çalışmalar kapsamında ilçeye 10 bin 565 metre kanalizasyon hattı döşendi. Böylelikle bugüne kadar kanalizasyon ağı olmayan mahalleler sağlıklı ve modern alt yapıya kavuştu. İbradı'da cadde ve sokakların yağmur suyu sorunu de inşa edilen drenaj kanalları ile çözüm buldu.

Türkiye'nin en modern arıtma tesisleri arasında

Çalışmalarında çevre hassasiyetini hep göz önünde bulunduran ASAT, Ormana mahallesine 2 milyon 275 bin TL bedelli atıksu arıtma tesisi kazandırdı. Membran tip paket arıtma özelliği ile Türkiye'de ilk kurulan tesis, ülkemizde modern arıtma tesisleri arasında yer alıyor. Böylelikle tek bir damla pis su Ormana'nın muhteşem doğasına zarar vermeden bertaraf ediliyor. Çevreye doğrudan aktarılmasına izin verilmiyor. Çıkış yapan suyun tarımsal amaçlı sulama yapılabilecek kalitede olduğu belirtiliyor.

Tabiat değerleri korunuyor

İbradı ilçesinde yapımı halen devam etmekte olan ve Haziran ayı öncesinde devreye alınması planlanan bir arıtma tesisi daha bulunuyor. Membran Üniteli Paket Atıksu Arıtma Sistemi ile günde 400 m³ kapasitede hizmet verebilecek olan yeni tesisin maliyeti ise yaklaşık 2 milyon TL. İlçedeki arıtma tesisleri sayesinde başta İbradı'nın dünya çapında bir değeri olan Altınbeşik Mağarası ve etrafındaki doğal doku en etkili şekilde korunacak. Mevcut yer altı sularına ve traverten oluşumlara insan kaynaklı atıkların karışması engellenecek.

İbradı'da altyapı çalışmaları ardından deforme olan caddeleri de sıcak asfaltla kaplayan ASAT, 5 yılda içme suyu, kanalizasyon ve arıtması için toplam 12 milyon TL yatırım ile ilçe halkının takdirini kazandı.