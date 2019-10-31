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İbradı'ya içme suyu hattı döşeniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı’da Akseki-Beyşehir karayolu yapımı sırasında hasar gören içme suyu hattını yeniliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü İbradı'da Akseki-Beyşehir karayolu yapımı sırasında hasar gören içme suyu hattını yeniliyor.


İbradı'nın Ormana Mahallesi Hökes mevkiinde bulunan içme suyu hattının Akseki-Beyşehir karayolu yapımı sırasında hasar görmesi nedeniyle hattın yenilenmesi için ASAT tarafından çalışma başlatıldı. Toplam uzunluğu 8 kilometre olan hattın yeniden yapımında 90 milimetre çapında polietilen içme suyu boruları kullanılıyor. Çalışmanın önümüzdeki haftalarda tamamlanması planlanıyor.


ASAT İbradı Şubesi ise kış mevsimine hazırlık kapsamında yağmur suyu drenaj altyapısında çalışmalar yürütüyor. Riskli görülen noktaların tespitinin yapılmasının ardından yerleştirilen mazgallar aracılığıyla su akışı farklı güzergâhlardan toplanarak yeni imal edilen drenaj hatlarına yönlendirildi. Yağış sularının, ilçede gündelik hayatı aksatmadan güvenli şekilde dere yataklarına aktarımının tamamlandı.

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