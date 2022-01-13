İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde 400 öğrenci eğitim alıyor

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde 13 branşta 400 kişiye eğitim veriliyor.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kadın, genç ve çocukların farklı yönlerini ortaya çıkararak kişisel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete açtığı İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, kentin eğitim yuvası haline geldi. Her yıl binlerce öğrencinin eğitim aldığı İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde kış kurs döneminde 13 dalda 400 kursiyer, ahşap boyama, basit iğne nakışı, dekoratif tablo yapımı, iğne oyası, kum sanatı, resim, ipek böceği kozası, rölyef, pilates, zumba, tel kırma, Almanca ve İngilizce dersleri alıyor.

Kursiyerler, aldıkları eğitim sayesinde hem kendilerini geliştiriyor, hem de eserlerini satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.

“Destek ziyareti”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bugüne kadar binlerce çeşitli branşlarda eğitim aldığı İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'ne başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile ziyaret gerçekleştirerek el emeği göz nuru eserlerini büyük bir beğeniyle inceledi. Tablolar, ahşap boyama eserleri, iğne oyası ve nakışlar, ipek böceği kozası çalışmalarını inceleyen Başkan Sözen, kursiyerlerden eserler hakkında bilgi aldı.

“Kadınlarımızı destekliyoruz”

Kadınların desteklendiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, “Kadın, genç ve çocuklarımız İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'mizde kendilerini geliştirme imkanı buldu. Manavgat Belediyesi ailesi olarak, üreten toplumun, farklı bakış açısını ortaya çıkaran bireylerin hep bir adım önde olmasını arzuladık. Özgüvenle çalışan Türk kadınının yaşamımızdaki her şeyi güzelleştirebileceğini biliyoruz. Kadınlarımıza, aynı bilinçle destek ve imkan sunmaya devam edeceğiz. Tüm kursiyerlerimizin ellerine ve emeklerine sağlık. Onların başarısında ve emeklerinde bizim de katkımız olduysa ne mutlu” dedi. Ziyaretin ardından kursiyerler, kendi hazırladıkları ikramlıkları tattıktan sonra Başkan Şükrü Sözen'le hatıra fotoğrafı çektirdi.