İç turizme play-off dopingi

ve 3. Lig play-off maçlarının Antalya'da oynatılmasının iç turizme katkı sunacağını belirterek, TFF'nin çok iyi bir karar aldığını söyledi. Play-off maçlarının iç turizme tanıtım katkısı sağlayacağını kaydeden Yaşacan, “Bunun gibi tanıtım katkısını başka hiçbir reklamla yapamayız” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off maçlarının 20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacağını açıklamıştı. Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, TFF'nin 2. ve 3. Lig play-off maçlarını Antalya'da oynatma kararının kentte olumlu karşılandığını söyledi. Maçların Antalya'da oynanmasının iç turizme katkı sunacağını kaydeden Yaşacan, “İç turizme yüzde bin katkısı olur. Spor turizmine sadece parasal olarak bakmamak lazım. Spor turizminin Türkiye'nin tanıtım yüzü olması gerekiyor. Play-off maçları, iç turizmi canlandırmak için tanıtım katkısı sağlayacak” dedi.

“İç turizmi hareketlendirecek, katkı sunacak”

Bu süreçte otellerin hem açık kalacağını hem de takımların otellere geleceğini belirten Yaşacan, “Bu durum iç turizmi hareketlendirecek. Bunun gibi tanıtım katkısını başka hiçbir reklamla yapamayız. Her gün iki maç oynanacak, canlı verilecek, fotoğrafları ve görüntüleri çekilerek, her yerde paylaşılacak. İç turizme çok ciddi anlamda katkı sunacak” diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin korona virüs sürecini çok iyi yönettiğini ifade eden Yaşacan, ülkenin sağlık alt yapısının oldukça kaliteli olduğunu vurguladı. TFF'nin çok iyi bir karar aldığını kaydeden Yaşacan, “Ben daha önceleri Mayıs-Haziran ayında oynatılsın demiştim. Sağlık olsun, bu da geç alınmış karar olsa bile oldukça iyi oldu” dedi.

2021 turizmini kurtarmak için bu sene iç turizme yönelmek gerektiğini kaydeden Şamil Yaşacan, şu ifadeleri kullandı:

“İç turizmle beraber kendi çorbamızı kaynatmamız gerekiyor. Yoksa Kazakistan örneğinde olduğu gibi bize de hasta turistler gelebilir. Biz kuyruğu dik tutacağız, iç turizmden çorbamızı kaynatacağız. Zaten sezonun yüzde 60'ı bizim için bitti. Temmuz'un ortasına geldik. Turizmin belli bir kısmı kaldı, onu da hareketlendirmek için çalışmalar yapmamız lazım.”