ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı Antalya'da başladı

ICCA Mediterranean Chapter, bu yıl 17-19 Şubat tarihleri arasında Belek'te 13 farklı ülkeden gelen üyelerin katılımıyla gerçekleşiyor. Cezayir, Azerbaycan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Fas, Sırbistan ve Türkiye'den toplantıya katılan üyeler, açılış gününde golf eğitimi aldı.

İlk kez golf sopasını eline alan katılımcılar Antalya'nın güneşli havasının da etkisiyle eğlenceli zaman geçirdi. Golf eğitiminin ardından, üyelere açılış kokteyli ve akşam yemeği verildi.

Ege: “Unutulmaz bir Antalya deneyimi yaşatacağız”

Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Mediterranean Chapter boyunca Antalya'nın deniz kum güneş dışındaki değerlerine vurgu yapmak adına kenti çok bilinmeyen yönleriyle misafirlere anlatacaklarını dile getirdi.

Alkaya: “Amacımız, Antalya'yı kongre şehri haline getirmek”

Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya ise 2014 yılında Antalya'da gerçekleşen ICCA Kongresi'ni hatırlatarak, “Yıllar önce Türkiye'de büyük ICCA kongresini gerçekleştirmiştik ve yine Cornelia Diamond ev sahipliği yapmıştı. Kongre dünyasının en önemli isimlerinin aramızda olduğu toplantının Antalya için önemi çok büyüktü. Organizasyonun üstünden yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor ve insanlara sorulduğunda hala Antalya'yı söylüyorlar. Yıllar sonra yine Antalyamıza Mediterranean Chapter'i getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya'nın kongre turizmine hizmet edecek, katkı sağlayacak her organizasyonda varız, olmaya devam edeceğiz. Amacımız, Antalya'yı gelecekte daha çok bilinen, istenilen ve aranılan bir kongre şehri haline getirmek.”

ICCA Mediterranean üyeleri, bu toplantı ile bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi yanında, sektör bileşenlerinin yeni gelişmelerden ve trendlerden bilgi sahibi olması için konuk konuşmacı sunumlarını dinleyecek. Türkiye'den Merkezi Amerika'da olan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) geçmiş dönem başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tomris Özben, birlikleri hakkında ve kongrelerde şehir ve yer seçiminde nelere dikkat ettikleri yönünde bilgi verecek.