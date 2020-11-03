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İçinde üç kişinin bulunduğu otomobil seyir halinde alev aldı

Manavgat ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçta bulunan aile olaydan yara almadan kurtuldu.


Olay yukarı Pazarcı Mahallesi 4075 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 07 AES 167 plakalı otomobil sürücüsü Huzeyfe Saraç hareket halindeyken aracında duman görüp koku hissedince 50 metre sonra durdu. Araç içerisinde eşi ve çocuklarıyla beraber seyir halinde bulunan Saraç, araçtan inerek etraftan yardım istedi. Vatandaşların yardımıyla yanan araç söndürülürken olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 itfaiye ekibi soğutma çalışması yaptı.

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