İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil ve Vali Yazıcı Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda incelemede bulundu

Dr. Tayyip Sabri Erdil ve Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nı ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Temaslarına ilk olarak Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı'nda düzenlenen programla başlayan Vali Ersin Yazıcı ve Dr. Tayyip Sabri Erdil, karşılama töreninin ardından komutanlık bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki Sualtı Eğitim Merkezi'ni gezen Vali Yazıcı ve Dr. Erdil, merkezde kullanılan ekipmanları inceledi.

Akdeniz'deki en önemli yatırım merkezlerinden biri olan Antalya Serbest Bölgede ziyaretlerine devam eden heyet, askeri ve ticari yat üretimi yapan Ares Tersanesini ziyaret etti. Üretim faaliyetleri, üretim kapasiteleri ve ihracat hakkında bilgi alan heyet, başarılı çalışmaları için tersane yetkililerine tebriklerini iletti.

Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndaki incelemelere devam eden Vali Yazıcı ve Dr. Erdil, okul komutanlığındaki kütüphane, derslik, laboratuvar ve yüzme havuzunu gezdikten sonra okulun iş ve işleyişiyle ilgili brifing aldı. Programın sonunda Sahil Güvenlik Okul Komutanlığı'ndaki Astsubay adayları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Vali Yazıcı ve Dr. Erdil, öğrencilere başarı dileklerini iletti.