İçişleri ve Çevre Bakanı Buse'nin kaybolduğu noktada

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'nın Kemer ilçesinde üniversiteli Buse Acar'ın sel sularına kapılıp kaybolduğu noktada açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum Antalya'daki hortum ve fırtına sebebiyle 315 binanın hasar gördüğünü söyledi ve detayları paylaştı. Arama çalışmaları hakkında bilgi alan iki bakan, Buse Acar'ın babası Ahmet Acar ile de görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hortum ve sel sebebiyle 2 vatandaşın hayatını kaybettiği ve Buse Acar'ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "O'nu da en yakın zamanda bulacağız inşallah yaralılarımız var, hem Antalya'mıza hem ülkemize geçmiş olsun başımız sağ olsun. Kemer ilçesinde 10 ağır hasarlı, 127 adet az hasarlı bina, Kumluca'da 2 adet yıkık bina 11 det ağır hasarlı 78 adet az hasarlı bina, Finike'de 3 adet hasarlı bina var, Muratpaşa ilçesinde 3 adet ağır olmak üzere 81 adet az hasarlı bina var 1 günlük sel ve hortum sebebiyle ön hasar tespit çalışmalarında 315 binada hasar tespit ettik, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da olayın başından itibaren gerekeli önlemin alındığını kaydetti. Hem havanın müsaade ettiği hem de suyun müsaade ettiği şartlarda Buse Acar'ın bulunması çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını kaydeden bakan Soylu, "Sayın valimiz, jandarma, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekiplerini yönetiyor biraz önce de arkadaşlarımız bu konuda bilgi verdiler hem nehirde hem karada hem havadan arama çalışmaları devam ediyor. Yağmur ve fırtına yaklaşık 4 ilçemizi etkiledi, yoğun bir yağmur yağdı bölgeyi helikopterle görme imkanımız oldu. Aksu ilçesi başta olmak üzere bazı yerlerde tarım alanlarında hasar var, hayvancılık hasarları var aynı zamanda da hem iş yerleri hem bina hasarları var. Bu konuda özellikle alınabilecek tedbirler yapılabilecek uyarılar ve vatandaşlarımızın ve bizlerin bu konuda almaları gereken adımlar konusunda değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Tayfun başka bir afet biçimi hortum başka afet biçimi. Hortumun oluşup karaya çıkıp etkileme süreci çok kısadır, etkisi de 130 kilometrenin üzerinde olduğu için bina, araçlara ciddi hasar verebiliyor, tedbirlerimizi alıyoruz" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bölgede Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve Antalya milletvekilleri eşlik etti.