İçme suyu şebekelerinde meydana gelen arızalara 7/24 müdahale

Finike ve Gündoğmuş'ta meydana gelen patlaklar yoğun bir çalışmayla kısa sürede giderilerek, vatandaş mağduriyeti önlendi.

Finike'de önceki gün meydana gelen içme suyu arızası ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından hızlı bir çalışma ile kısa sürede giderildi. Sahilkent Mahallesinde içme suyu ana şebeke hattında saat 16.00 sıralarında ortaya çıkan arıza üzerine bölgeye bir onarım ekibi yönlendirildi. Ana boru hattındaki onarım işlemini hızlı bir şekilde tamamlayan ASAT ekipleri saat 18.30 civarında hatta tekrar su verdi. Arızanın tespit edilir edilmez zamanında ve hızlı müdahale ile giderilmesi mahallede oturan vatandaşların mağduriyet yaşamasını önledi.

ASAT ekipleri Gündoğmuş ilçe merkezinde gece yaşanan patlağa kısa sürede müdahale etti. Saat 21.00 civarında içme suyu ana şebeke hattında meydana gelen arıza gece 01.30'a kadar aralıksız sürdürülen çalışma ile sorun tamamen giderildi. Vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışmayla geç saatlere kadar süren çalışma sonucunda hat normale döndü ve içme suyunun kesintisiz olarak sürmesi sağlandı.