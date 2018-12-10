İdil Biret, Antalya'yı büyüledi

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesi İdil Biret'i ağırladı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” konserlerinin 4'üncüsünde sahnede ‘harika çocuk' ‘küçük dev kadın' İdil Biret vardı. 1948 yılında henüz 7 yaşındayken Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün isteğiyle eğitim için Fransa'ya gönderilen, 8 yaşında Paris Radyosu'nda ilk konserini veren ve 11 yaşında Kempff ile Mozart'ın piyano için konçertosunu Paris Champs-Elysees Tiyatrosu'nda çalan Biret, Antalyalı müzikseverlere muhteşem bir Pazar akşamı yaşattı. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nin hınca hınç dolduğu konserin dinleyicileri arasında Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da yer aldı. Biret, konserin ardından dakikalarca ayakta alkışlanırken Başkan Uysal da gecenin anısına Bİret'e teşekkür çiçeği takdim etti.

Haftanın konserleri

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 27 Aralık'ta sona erecek konserler serisi bu hafta 3 BasSes ve ‘Aşık Veysel: Uzun İnce Bir Yol' ile devam edecek. Teyfik Rodos, Tuncay Kurtoğlu, Zafer Erdaş'ın bir araya gelmesiyle kurulan 3 BasSes'in müzikallerden, çocuk sesli türkülere ve halk şarkılarına geniş bir repertuvarla Antalyalılarla buluşacağı konser 11 Aralık Salı saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Aşık Veysel'in hayatının ve felsefesinin senfonik ve yerel tarzda sahnelendiği ve Genel Sanat Yönetmenliğini Ahmet Murat Gedik'in yaptığı ‘Aşık Veysel: Uzun İnce Bir Yol' ise 14 Aralık Cuma saat 20.00'de sahnelenecek.