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İdlib şehitleri için mevlit ve lokma

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Kaş’ta mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmetçikler için Kaş'ta mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı.


İdlib'de şehit olan askerler için Kaş Belediyesi tarafından Süleyman Çavuş Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda, İlçe Müftülüğü din görevlilerince mevlit okundu, şehitler için dua edildi ve lokma dağıtıldı.


Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, “İdlib'de şehit olan askerlerimizin ailelerine başsağlığı, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Türkiye'mizin başı sağ olsun, Mehmetçiklerimizin ruhları şad olsun.” dedi.

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