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İdlib'den Kıbrıs'a botla geçmek isteyen mülteciler yakalandı

Suriye’nin İdlib şehrinden Kıbrıs’a botla geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmen, Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından bot içerisinde yakalandı.

Suriye'nin İdlib şehrinden Kıbrıs'a botla geçiş yapmak isteyen 30 düzensiz göçmen, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik tarafından bot içerisinde yakalandı.


Edinilen bilgilere göre olay, dün gece yarısı meydana geldi. Devriye atan sahil güvenlik ekipleri, bir bot içerisinde seyahat eden göçmenlere rastladı. Yapılan sorgulamada biri çocuk, 4'ü kadın toplam 30 mültecinin, Suriye'nin İdlib şehrinden yola çıktığı, yasa dışı şekilde Kıbrıs'a geçiş yapmak istedikleri anlaşıldı. Kıbrıs'a iş bulma ümidiyle geçmek istediklerini belirten düzensiz göçmenler, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Gazi Spor Salonunda geceyi geçiren göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Göz İdaresi Başkanlığına teslim edilecek.

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