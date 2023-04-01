“İftara gidiyorum” dedi, bir daha haber alınamadı

Antalya'nın Serik ilçesinde en son ‘Eve iftar yapmaya gidiyorum' diyerek arkadaşlarının yanından ayrılan 57 yaşındaki şahıstan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde 28 Mart Çarşamba günü bir marketten alışveriş yaptıktan sonra arkadaşlarına iftar için eve gideceğini belirterek aracıyla yola çıkan Hasan Özcan'dan (57) 4 gündür haber alınamıyor. Özcan'ın ailesi kendisinden haber alamayınca emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ekipleri, aracıyla birlikte kaybolan Hasan Özcan için arama çalışması başlattı.