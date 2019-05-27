İftarın sıcak pideleri Başkan Tütüncü'den

Kepezliler satış tezgahında Başkan Tütüncü'yü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, on bir ayın sultanı Ramazan ayında Kepez'deki 68 mahalleyi karış karış geziyor. Çalmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayan Başkan Tütüncü, çok değer verdiği esnaf dostlarını da unutmadı. Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerinde bulunduğu ilçe esnafını Ramazan ayı boyunca çat kapı ziyaret eden Tütüncü,uğradığı Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki Ağırman Unlu Mamülleri'nde yoğunluğu görünce pide satışına yardım etti. İftar saatine sayılı dakikalar kala pide almak için fırına gelen ilçe sakinleri, satış tezgahında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Ramazan ayı paylaşmaktır"

Sıcak pidelerini alan vatandaşlar, Başkan Tütüncü ile de günün anısına fotoğraf çektirdi.

Paylaşım ayı olan Ramazan ayının çok güzel anılara da ev sahipliği yaptığına değinen Başkan Tütüncü, “Ramazan paylaşmaktır. Ekmeğini, sofranı, kederini ve sevinci paylaşabilmektir. Ramazan ayı gönülleri birleştirebilmek ve gönül sofralarında bir araya gelerek, buluşabilmektir” dedi.