İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İftarın sıcak pideleri Başkan Tütüncü'den

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaf ziyaretleri sırasında girdiği unlu mamül fırınında yoğunluğu görünce pide satışına yardım etti.

Kepezliler satış tezgahında Başkan Tütüncü'yü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, on bir ayın sultanı Ramazan ayında Kepez'deki 68 mahalleyi karış karış geziyor. Çalmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayan Başkan Tütüncü, çok değer verdiği esnaf dostlarını da unutmadı. Seçim sonrası teşekkür ziyaretlerinde bulunduğu ilçe esnafını Ramazan ayı boyunca çat kapı ziyaret eden Tütüncü,uğradığı Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki Ağırman Unlu Mamülleri'nde yoğunluğu görünce pide satışına yardım etti. İftar saatine sayılı dakikalar kala pide almak için fırına gelen ilçe sakinleri, satış tezgahında Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.


"Ramazan ayı paylaşmaktır"



Sıcak pidelerini alan vatandaşlar, Başkan Tütüncü ile de günün anısına fotoğraf çektirdi.


Paylaşım ayı olan Ramazan ayının çok güzel anılara da ev sahipliği yaptığına değinen Başkan Tütüncü, “Ramazan paylaşmaktır. Ekmeğini, sofranı, kederini ve sevinci paylaşabilmektir. Ramazan ayı gönülleri birleştirebilmek ve gönül sofralarında bir araya gelerek, buluşabilmektir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.