İhalesini yapılan yeni vagonlar geliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi toplu taşımada konforlu, güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayacak 3. Etap Raylı Sistem Projesi kapsamında alınan yeni vagonların ilki Antalya'ya ulaştı. Vagon, gerekli testlerin tamamlanmasının ardından yolcu taşımaya başlayacak. Vagonun hayırlı olmasını dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Her sözümüzün arkasındayız” dedi.

“Her sözümüzün arkasındayız”

Yarım kalan ve halkın yararına olan projeleri tamamlayacağı sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Böcek " 3. Etap Raylı Sistem Projesi'ni hayata geçirdik. Göreve gelir gelmez başlattığımız çalışmalarla 18 kilometrelik Varsak-Müze hattının 11 kilometresini tamamlayarak Antalya ulaşımına kazandırdık. Şimdi de yine bizim gerçekleştirdiğimiz ihale kapsamında ilk vagonumuz geldi. Hayırlı olsun” dedi.

Seferler daha sık aralıklarla devam edecek

Başkan Muhittin Böcek'in talimatlarıyla projelerin tek tek hayata geçirildiğini söyleyen Başdanışman Dr. Cem Oğuz, 3. Etap Raylı Sistem Hattı üzerinde vagon sayısının artırılmasıyla sefer sayılarının sıklaşacağını söyledi. Oğuz, şöyle konuştu: “Antalya'da toplu taşımanın tercih edilebilir olması için çalışıyoruz. Bugün teslim edilen vagonun raylara inmesiyle birlikte 3. Etap Raylı Sistem Hattı'nda şu anda 14 dakika arayla giden vagonlar artık daha sık aralıklarla sefer gerçekleştirecek. Bu sayede daha hızlı, konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlanacak. Mart ayı sonunda ikinci vagonumuz da teslim edilecek.”

Bin 500 kilometrelik deneme sürüşü

Antalya Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz de vagonların hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi: “Bugün 3. Etap Raylı Sistem'de işleteceğimiz vagonlarımızın ilkini teslim aldık. Vagonlar önce bin 500 kilometrelik bir deneme sürüşüne tabi tutulacak. Vatman arkadaşlarımızın da bu vagonlarda yapacağı eğitimlerden sonra 3. Etap hattımızda işletmeye başlayacağız. Başkanımızın da söz verdiği gibi biz Antalya için her türlü çalışmayı, çabayı gösteriyoruz”.