İHA'ya 2 ödül

Yarışmada İhlas Haber Ajansı (İHA) 2 ödül aldı. Törende yarışmanın bir kategorisine, Antalya'da 2021 yılında canice katledilen Azra Gülendam'ın ismi verilince, salondaki Gülendam'ın annesi gözyaşlarına boğuldu.

AGC 2021 Yılı Antalya Basın Ödülleri yarışmasında dereceye giren gazetecilere ödülleri verilmek üzere tören gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AGC Başkanı İdris Taş, cemiyetin ilk başkanından bugüne kadar görev alan tüm bakanlara teşekkürlerini iletti. Cemiyet kurmanın önemine dikkati çeken Taş, “Onu kurmak ve yaşatmak daha değerli. AGC olarak birçok ülkede kardeş medya köprüleri yaparak, kent ve ülke tanıtımına önemli katkı sağlıyoruz. En büyük projemiz üyesinin daima yanında olan, arkamda güçlü bir AGC var yönetim modeli ortaya koymaktı ve bunu gece gündüz çalışarak ortaya koymaya çalıştık. Ödül alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Böcek'ten sosyal tesis hediyesi

Ödül alan gazetecileri tebrik eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazeteciliği sadece bir meslek olarak değil, yaşam biçimi olarak gören basın emektarlarına teşekkür ettiğini söyledi. Gazetecilere bir de sürpriz yapan Böcek, “Yaptığınız işle tüm halkımızın gözü kulağı oluyorsunuz. Kentin bir sakini değil, aynı zamanda sahibi olarak kentli adına şehrin tanıtımına katkı sağlıyorsunuz. Doğaya, çevreye ve toplumsal olaylara verdiğiniz destekle sorunun değil çözümün bir parçası oluyorsunuz. Daha nice haberleri ve mutlulukları sizlerle paylaşmayı umut ediyorum. Sizleri mutlu edecek bir haberi de buradan vermek istiyorum. Eski Özel İdare binasının arsasında bulunan sosyal tesisi AGC'ye veriyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

“Kamu görevi yapıyorsunuz”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gazetecilik son derece fedakarlık gerektiren bir iş. Bu işin gecesi gündüzü yok, bayramı yok, tatili yok. Sürekli sahadasınız. Zaman sürekli akarken sizler, zamanı yakalamaya çalışıyorsunuz. Pandemi sürecinde herkes evindeyken, sizler sağlıkçılarımızla beraber görev başındaydınız. Yaşadığımız acı Manavgat yangınlarında itfaiyecilerimiz, ormancılarımızla birlikte ateşlerin arasındaydınız, Meteoroloji'nin kırmızı alarm verdiği hava şartlarında çiftçimizle seralarda nöbet başındaydınız. Elbette sadece acılarımızda değil, şehrimizi güzelleştirmek için attığımız her adımda, yeni yapılan bir okulun açılışını yaparken, yeni bir projelerimizi şehrimize kazandırırken turizmde başarılarımızı paylaşırken, sanayide esnafımızı ziyaret ederken, sizler de bizler gibi görevinizin başındaydınız. Kısacası; emek, gayret, sabır, takip, akıl ve basiret isteyen zor ama bir o kadar da önemli bir meslek icra ediyorsunuz. İçtenlikle ifade etmek isterim ki; bir kamu görevi yapıyorsunuz. Basın mensubu arkadaşlarımızın mesaileri de tam olarak birer kamu vazifesi ve bu yolda hep beraberiz.”

İHA'ya 2 ödül

Konuşmaların ardından dereceye giren gazeteciler sırasıyla ödüllerini aldı. Yarışmada İhlas Haber Ajansı 2 ödüle layık görüldü. Haber Fotoğrafı Kategorisi, Yılın Spor Haberi Fotoğrafı ödülünü İhlas Haber Ajansı'ndan Ahmet Serdar Eser, ‘Demir Yumruk' fotoğrafıyla alırken, Sökmen Baykara Yılın Basın Fotoğrafı'nı İsa Akar, ‘Alçak İrtifa' adlı fotoğrafıyla almaya hak kazandı. Eser'e ödülünü Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal takdim ederken, Akar ödülünü CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek'in elinden aldı.

Yazılı Basında ödül alanlar

Yazılı Basında Yılın Gazetecileri kategorisinin haber dalında Lider Gazetesi'nden Faruk Çelik ‘Stok Pazarı' adlı haberiyle ödül alırken, Araştırma-İnceleme dalında ‘Düden Can Çekişiyor' ile Hürriyet Akdeniz gazetesinden Ceren Deniz, Röportajda yine Hürriyet Akdeniz'den ‘Tarımda Modayı Antalya Belirliyor' adlı haberiyle Pelin Gel, Köşe Yazısında Ekspress Gazetesi'nden İhsan Coşkun ‘İsimsiz Kahramanlara', Spor Haberi'nde DHA'dan Tolga Yıldırım ‘Ölümle Dövüşüyor' ve Ekonomi dalında da Kemer Gözcü Gazetesi'nden Şüheda Partal ‘Fatura Çiftçiye Kesildi' adlı haberleriyle ödüle layık görüldü.

Televizyon kategorisinde ödül alanlar

Televizyon kategorisi haber dalında, Anadolu Ajansı'ndan Bekir Bektaş ‘Seksen Milyonun Hakkı', Program dalında Kanal V'den Gözde Gürgöze ‘Kalemler'den Kalanlar', En İyi Görüntü dalında ise TRT'den Habib Erdinç Kızılgedik ve Kadir Kurucan, ‘Yörük Göçü' adlı görüntüsüyle ödül aldı.

Haber fotoğrafında ödül alanlar

Haber Fotoğrafı kategorisinde Güncel Haber Fotoğrafı Dalında ‘7'den 70'e' adlı fotoğrafıyla DHA'dan İbrahim Laleli, Kültür Sanat Hbaeri Fotoğrafı dalında Akdeniz Manşet Gazetesi'nden Ramazan Bozca ‘Dolunay' adlı fotoğrafıyla ödül almaya hak kazandı.

Diğer kategorilerde ödül alanlar

Yılın Radyocusu ödülünü, TRT Antalya Radyosu'ndan Emre Altınışık ‘Hünkar Hacı Bektaş-i Veli ile alırken, Sayfa Tasarım Kategorisi'ni Antalya Körfez Gazetesi'nden Abdullah Yüksel, İnternet Gazeteciliği kategorisinde DHA'dan Mehmet Çınar haber dalında, www.penceretv.com'dan Elif Mirmahmutoğlu röportaj kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kategori ismi Azra Gülendam oldu, anne gözyaşlarına boğuldu

Genç İletişimci Ödülü kategorisine ise bu yıl, 2021 yılında canice katledilen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) ismi verildi. Törene katılanlar arasında yer alan Azra'nın annesi Mezide ve Mustafa Haytaoğlu, gözyaşlarıyla sahneye çıkıp, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Akil Haber Ajansı'ndan Emre Gürlemiş'e ödülünü takdim etti. Ödül verirken anne Mezide Haytaoğlu gözyaşlarına hakim olamazken, Baba Mustafa Haytaoğlu da kızına yazdığı bir şiiri okudu.

Diğer kategorilerde ise Jüri Özel Ödül, DHA'dan Aslı Duran, Jüri Mansiyon, Kanal V'den Sevgi Gümüş, Jüri Teşvik Ödülü ise Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Akil Haber Ajansı'ndan Şerif Ali Duman'ın oldu. Nuri Dağtekin Özel Ödülü, Şifa Çiçek'e verilirken, AGC Kurum Özel Ödülü de Corendon Airlines'in oldu.

Yoğun katılım ile gerçekleşen tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Antalya Milletvekilleri Hasan Subaşı ve Rafet Zeybek, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Orhan Özdemir, AGC Başkanı İdris Taş, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ATB Başkanı Ali Çandır, ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve AGC üyeleri katıldı.